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Suudi petrol tesislerine İHA ile saldırı

14.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da iki büyük petrol tesisine silahlı İHA ile saldırı düzenlendi.

Suudi petrol tesislerine İHA ile saldırı

Saldırının sorumluluğunu Husiler üstlendi.Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü silahlı insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası Abkayk ve Hurais tesislerinde yangın çıktığı ve yangınların kontrol altına alındığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ifade edilmezken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Sosyal medyaya yansıyan videolarda da Abkayk petrol işleme tesisinden saldırı sonrası havaya duman yükseldiği görüldü.

Husiler saldırının sorumluluğunu üstlendi

Saldırıların sorumluluğunu Şii Husiler üstlendi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sari gruba ait El Mesire kanalında yaptığı konuşmada tesislere 10 İHA ile koordineli bir saldırı düzenlendiğini söyledi. Savaşın sürmesi halinde saldırıların daha da şiddetleneceğini belirten Sari "Suudi hükümeti açısından tek seçenek bize saldırmayı sona erdirmesidir" dedi.

Saudi Aramco Abkayk petrol tesisini "dünyadaki en büyük ham petrol stabilizasyon tesisi" olarak tanımlıyor. Tesiste ekşi ham petrol tatlı ham petrole dönüştürülüyor ve ardından Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki yük aktarma limanlarına götürülüyor. Tesiste günde 7 milyon varile kadar ham petrol işlenebiliyor. Şubat 2006'da El Kaide tarafından tesise intihar saldırısı düzenleme girişiminde bulunulmuş ancak bu girişim başarısız olmuştu.

AP,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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