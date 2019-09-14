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Suudi Petrol Tesislerine Saldırıyı Yemenli Husi Milisleri Üstlendi

14.09.2019 19:21 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da Saudi Aramco şirketi tarafından işletilen petrol tesislerine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıları Yemenli Husi milisleri üstlendi. Saldırı küresel enerji tedariki açısından büyük öneme sahip olan Bukyak ve Hureys petrol yataklarında büyük yangınlara yol açtı

Suudi Petrol Tesislerine Saldırıyı Yemenli Husi Milisleri Üstlendi

Suudi Arabistan’da Saudi Aramco şirketi tarafından işletilen petrol tesislerine bugün erken saatlerde insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıları Yemenli Husi milisleri üstlendi. Saldırı küresel enerji tedariki açısından büyük öneme sahip olan Bukyak ve Hureys petrol yataklarında büyük yangınlara yol açtı.

Olayın, Körfez bölgesindeki gerginliği daha da tırmandırması bekleniyor. Husi milisleri İran’dan destek alıyor.

Saldırıda yaralanan olup olmadığı ya da eylemin ülkenin petrol üretimini nasıl etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Aramco, Bukyak’ta hedef alınan tesisin dünyanın en büyük petrol stabilizasyon tesisi olduğunu bildirdi.

Ancak olayın Basra Körfezi’nde ABD ve İran arasındaki gerginliği arttırmasından kaygı duyuluyor. Başkan Trump’ın İran’la yapılan nükleer anlaşmadan ABD’yi çekmesinin ardından iki ülke bölgedeki askeri hareketliliği artmıştı.

İnternette yayınlanan videolarda Bukyak bölgesinde geri planda silah sesleri duyuluyor ve bir petrol tesisi üzerinde dumanların gökyüzüne yükseldiği görülüyor. Suudi televizyonda da uzaktan çekilmiş kısıtlı görüntülere yer verildi. Dumanın uzaydan da görüldüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, saldırının İHA’larla düzenlendiğini ve soruşturma açıldığını bildirdi.

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