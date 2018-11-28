Suudi Prens böyle karşılandı: Ev sahibine evinde hoş geldin denmez

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, Tunus'u ziyaret eden bin Selman ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

İkili önce baş başa, daha sonra heyetlerle bir arada basına kapalı iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ekonomi, güvenlik ve askeri iş birliği konuları ele alındı.

Sibsi ile bin Selman, gelecek yıl mart ayında Tunus'un ev sahipliğinde yapılacak 30. Arap Birliği Zirvesi için yapılan hazırlıkları da görüştü.

Tunus sokaklarında yoğun protesto ile karşılanan bin Selman'ın bu ülkedeki ziyaret programına ilişkin ise iki taraftan da bilgi paylaşılmadı.

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMEKTEN ŞEREF DUYDUM"

Görüşmenin ardından yerel basına açıklama yapan Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, Tunus ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkinin, iki ülkenin kurucu liderleri Habib Burgiba ve Kral Abdulaziz'e dayandığını söyledi.

Sibsi, "Veliaht Prens bana 'ben senin evladınım' dediğinde ben de bundan şeref duydum. Ben kendisiyle görüşmekten de şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyaretin ikili ilişkilerde "hayırlı ve yeni bir başlangıç hatta yenilenen bir atılım olması" temennisinde bulunan Sibsi, şunları kaydetti:

"Çünkü bizim Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz gayet iyi. (Veliaht Prense) Kendi ülkenize hoş geldiniz diyoruz. Aslında bizim geleneklerimizde 'ev sahibine evinde hoş geldin denmez' şeklinde bir atasözümüz de vardır."

Sibsi'nin açıklamaları esnasında Muhammed bin Selman'ın rahat tavırları ve tebessümleri dikkati çekti.