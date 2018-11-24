Suudi prens: CIA'e güven olmaz

Suudi prens Turki el-Faysal, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı cinayetinin veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talimatı üzerine gerçekleştiği yönündeki raporunun güvenilir olmadığını savundu.

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi olan el-Faysal, "CIA'in durum değerlendirmelerinde kesinlik ve doğruluk açısından en yüksek standartlara sahip olduğu söylenemez. Bunun çok sayıda örneği var" diye konuştu. Prens, kurumun 2003 yılında Irak'a savaş açılmasına yol açan "Irak'ın kimyasal silah sahibi olduğu" yönündeki değerlendirmesine atıfta bulunarak "ABD'de CIA'e yargı önünde niye hesap sorulmadığını merak ediyorum. İstanbul'daki başkonsoloslukta kimin ne yaptığı, kimin suçlu olup olmadığı konusundaki değerlendirmelerine yanıtım budur" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için evrak işlerini halletmek üzere 2 Ekim'de randevulu olarak girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş, başlangıçta Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasından çıktığını savunan Suudi Arabistan Türkiye'den sızdırılan bilgiler ve uluslararası baskı sonucu Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti. Riyad yönetimi cinayetin veliaht prensin talimatıyla planlanıp işlendiğini ise reddediyor.