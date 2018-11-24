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Suudi prens: CIA'e güven olmaz

24.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Suudi prens Turki el-Faysal, Kaşıkçı cinayetinin veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talimatıyla planlanıp işlendiği sonucuna varan CIA'e güvenilemeyeceğini söyledi.

Suudi prens: CIA'e güven olmaz

Suudi prens Turki el-Faysal, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı cinayetinin veliaht prens Muhammed bin Selman'ın talimatı üzerine gerçekleştiği yönündeki raporunun güvenilir olmadığını savundu.

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat şefi olan el-Faysal, "CIA'in durum değerlendirmelerinde kesinlik ve doğruluk açısından en yüksek standartlara sahip olduğu söylenemez. Bunun çok sayıda örneği var" diye konuştu. Prens, kurumun 2003 yılında Irak'a savaş açılmasına yol açan "Irak'ın kimyasal silah sahibi olduğu" yönündeki değerlendirmesine atıfta bulunarak "ABD'de CIA'e yargı önünde niye hesap sorulmadığını merak ediyorum. İstanbul'daki başkonsoloslukta kimin ne yaptığı, kimin suçlu olup olmadığı konusundaki değerlendirmelerine yanıtım budur" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için evrak işlerini halletmek üzere 2 Ekim'de randevulu olarak girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmüş, başlangıçta Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasından çıktığını savunan Suudi Arabistan Türkiye'den sızdırılan bilgiler ve uluslararası baskı sonucu Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti. Riyad yönetimi cinayetin veliaht prensin talimatıyla planlanıp işlendiğini ise reddediyor.

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası alanda şüpheli konumunda görülen veliaht prens Muhammed bin Selman, önümüzdeki hafta Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesine katılacak. Prens el-Faysal, "uluslararası tepkiler karşısında veliaht prensin zirvede sıcak bir karşılama bekleyip beklemediği" yönündeki bir soruya "Zirvede liderler veliaht prensi sıcak karşılasın ya da karşılamasın bir ülke olarak Suudi Arabistan Krallığının, Kral Selman ve veliaht prensin muhatapları olduğunu hepsinin takdir edeceğine inanıyorum" yanıtını verdi.

DW,AP,rtr/BK,MY

© Deutsche Welle Türkçe

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