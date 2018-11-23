Suudi Prens Kaşıkçı Cinayeti Gölgesinde Arap Ülkeleri Gezisinde 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Arap ülkeleri ziyaretine Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) başladı. Veliaht Prensin bu ülkeye ziyareti gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasındaki ilk yurtdışı gezisi niteliğinde.

Muhammed Bin Selman’ın ay sonunda Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılacak G20 zirvesine de katılması bekleniyor. Zirveye ABD, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin liderleri de katılacak.

Washington Post gazetesi köşe yazarı muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Riyad başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan’ın batı ülkeleriyle ilişkilerinde kriz yaşanmıştı.

Suudi Veliaht Prens’i Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid karşıladı.

Zayid Twitter’dan yaptığı açıklamada “İki ülke arasındaki derin ilişkilerden dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Muhammed Bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetinden haberdar olmadığını söylüyor. Birbiriyle çelişen açıklamaların ardından Riyad Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü itiraf etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise emrin Suudi liderliğinin en üst makamlarından verildiğini söylemiş ancak emir verenin Kral Selman olmadığını kaydetmişti. Bu açıklama da gözlerin 33 yaşındaki Veliaht Prens’e çevrilmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Washington’un Riyad’ın sadık bir ortağı olmaya devam edeceğini söylemiş ancak Prens Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi planlarından haberdar olmasının da muhtemel olduğunu sözlerine eklemişti.

