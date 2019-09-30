Suudi Prens: Kaşıkçı cinayetinde emri ben vermedim

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçtiğimiz yıl ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili sorumluluğun şahsına ait olduğunu dile getirdi.

Amerikan CBS News televizyonunda Pazar günü yayınlanan röportajında konuyla ilgili soruları yanıtlayan bin Selman, "Bu iğrenç bir suçtu" ifadesini kullandı. Veliaht Prens, Kaşıkçı cinayeti konusunda "Kesinlikle" emir vermediğini ancak ülkeyi yöneten şahıs olması itibari ile sorumluluğun kendinde olduğunu dile getirdi.

Veliaht Prens ayrıca gazetecilerin ülkesi için bir tehlike arz etmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan ve Washington Post gazetesinde köşe yazıları yayınlanan Cemal Kaşıkçı geçtiğimiz yıl Ekim ayında, evlilik işlemleri için geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda, bu cinayet ile görevlendirildiği anlaşılan bir ekip tarafından öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından konu ile ilgili hazırlanan özel bir raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayet ile doğrudan ilişki içinde olabileceği belirtilmişti.