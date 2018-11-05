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Suudi Prens Velid bin Talal'dan Kaşıkçı olayı ile ilgili dünyaya çağrı: Lütfen biraz zaman verin

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 06:50 | Son Güncelleme

Suudi Prens Velid bin Talal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aklanacağını savunarak, "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin." ifadesini kullandı.

Suudi Prens Velid bin Talal'dan Kaşıkçı olayı ile ilgili dünyaya çağrı: Lütfen biraz zaman verin

Milyarder iş adamı Prens Talal, Amerikan Fox News kanalında yayınlanan "Sunday Morning Futures" adlı programa konuk oldu.

Programda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Talal, "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin." diye konuştu.

Talal, "Programınız aracılığıyla Suudi Arabistan'a soruşturmanın sonuçlarını mümkün olan en kısa zamanda açıklaması çağrısı yapıyorum. Bu soruşturma sonucunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yüzde yüz aklanacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti. (AA)

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Suudi prens Velid bin Talal Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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