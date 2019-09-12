Suudi Prenses'e Fransa'da 10 Ay Hapis Cezası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi Hussa bint Salman, Fransa'da, şahsi rezidansına tamirat için gelen musluk tamircisine şiddet uygulama suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Tamircinin cep telefonuyla fotoğrafını çekmeye çalıştığı için korumasının müdahale ettiğini savunan Hussa bint Salman, duruşmalara olduğu gibi, karar duruşmasına da katılmadı. Paris Asliye Ceza mahkemesi, Suudi Prenses'e, koruması aracılığıyla, musluk tamircisini yumruklattırdığı, dayak attığı ve zorla alıkoyduğu için suçlu bulundu.

Savcının 6 ay hapis cezası ve 5 bin Euro para cezası talebini yetersiz bulan mahkeme başkanı, duruşmalara katılmayan Prenses'e, 10 ay hapis, 10 bin Euro da para cezası verdi. Duruşmalara katılan tek sanık Prenses'in koruması Rani Saidi ise, savcının talep ettiği gibi, 8 ay tecilli hapis ve 5 bin Euro para cezası aldı.

Prenses'in avukatları, davayı temyize götüreceklerini açıkladı. Suudi Arabistan Kralı Muhammed Bin Abdülaziz'in tek kızı 42 yaşındaki Hussa bint Salman, musluk tamircisini dövdüğü iddiasıyla polis tarafından göz altına alındıktan yalnızca birkaç saat sonra serbest bırakılmış, bırakılır bırakılmaz da Fransa topraklarını terk ederek gözlerden kaybolmuştu. Fransız polisinin, 2017 yılının Aralık ayında hakkında arama emri yayınlattığı Prenses Londra üzerinden Riyad'a dönerek, duruşmalara katılmadı.