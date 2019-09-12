Suudi Prenses'e Fransa'da 10 Ay Hapis Cezası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın kız kardeşi Hussa bint Salman, Fransa'da, şahsi rezidansına tamirat için gelen musluk tamircisine şiddet uygulama suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Tamircinin cep telefonuyla fotoğrafını çekmeye çalıştığı için korumasının müdahale ettiğini savunan Hussa bint Salman, duruşmalara olduğu gibi, karar duruşmasına da katılmadı. Paris Asliye Ceza mahkemesi, Suudi Prenses'e, koruması aracılığıyla, musluk tamircisini yumruklattırdığı, dayak attığı ve zorla alıkoyduğu için suçlu bulundu.
Savcının 6 ay hapis cezası ve 5 bin Euro para cezası talebini yetersiz bulan mahkeme başkanı, duruşmalara katılmayan Prenses'e, 10 ay hapis, 10 bin Euro da para cezası verdi. Duruşmalara katılan tek sanık Prenses'in koruması Rani Saidi ise, savcının talep ettiği gibi, 8 ay tecilli hapis ve 5 bin Euro para cezası aldı.
Prenses'in avukatları, davayı temyize götüreceklerini açıkladı. Suudi Arabistan Kralı Muhammed Bin Abdülaziz'in tek kızı 42 yaşındaki Hussa bint Salman, musluk tamircisini dövdüğü iddiasıyla polis tarafından göz altına alındıktan yalnızca birkaç saat sonra serbest bırakılmış, bırakılır bırakılmaz da Fransa topraklarını terk ederek gözlerden kaybolmuştu. Fransız polisinin, 2017 yılının Aralık ayında hakkında arama emri yayınlattığı Prenses Londra üzerinden Riyad'a dönerek, duruşmalara katılmadı.
Paris'in en lüks sokaklarından Avenue Foch'da kendisine ait rezidansında, banyosunda tamir yaptırmak için 2016 yılının Eylül ayında tamirci çağıran Prenses, tamircinin kendi fotoğraflarını çekmeye çalıştığını anlattı.
Mahkeme ifadelerine göre, Eşref Eid adlı tamirci, olay günü kraliyet ailesine ait rezidansın 7'inci katında masaları boyarken, acil olarak Prenses'e ait daireye çağrıldı. Prenses'in banyosunda akan bir musluğu tamir ederken, telefonunu çıkararak fotoğraf çekmeye başladı. Aynada tamircinin fotoğraf çektiğini gören Prenses derhal korumasını çağırarak müdahale etmesini istedi.
Prenses'in videolarını mı çekiyordu?
Tamircinin iddiasına göre, bozuk musluğun durumunu ve gereken parçaları belirlemek için cep telefonunu çıkaran Eşref Eid, korumaya "Prenses'in değil, gereken parçaları bulabilmek için musluğun fotoğrafını çektiğini" söyledi ancak inandırıcı olamadı. Saatlerce apartmanda tutulan tamircinin telefonuna el kondu ve ücreti de ödenmedi. Tamirci, gördüğü şiddet nedeniyle, aynı akşam karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Doktorlardan da, 5 gün iş yapamaz raporu aldı.
Koruma ise, Prenses'in imdat çağrısı üzerine odaya geldiğini, tamircinin, telefonunu alan prensesin bileğini büktüğünü gördüğünü, bunun üzerine müdahale ettiğini anlattı. Tamirciyi iterek telefonu kontrol eden koruma, Prenses'e ait iki video tespit ettiğini de açıkladı. Koruma "tamirciyi silah kullanarak alıkoyduğu ve şiddet uyguladığı" iddialarını ise reddediyor.
Prenses Hussa'nın avukatları, tamircinin para peşinde olduğunu ve davadan geri çekilme karşılığında, kraliyet ailesinden para istediğini de dile getirdi.
Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in tek kızı olan Hussa Bint Salman, kamuoyuna hiç tanıtılmadığı gibi, fotoğraflarının çekilmemesi için de yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Prenses'in en son fotoğrafının 7 yaşında iken çekildiği belirtiliyor.
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