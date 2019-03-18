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"Suudi Prens'ten muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay verdiğini yazdı - Amerikalı yetkililerin Suudi Hızlı Müdahale Grubu adını verdiği ekibin 2017’de muhaliflere yönelik çok sayıda operasyon içinde yer aldığı ifade edildi - Suudi Hızlı Müdahale Grubu'nun liderinin geçen Ramazan Bayramı sırasında Prens Selman'dan prim istediği belirtildi

ABD'nin "The New York Times" gazetesi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce muhalifleri susturmak için gizli bir operasyona onay verdiğini yazdı.

Amerikalı yetkililer ve Suudi kurbanların arkadaşlarının ifadelerine dayandırılan haberde, operasyon hakkındaki bazı gizli istihbarat raporlarına göre, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Prens Selman'ın verdiği yetkiyle muhalifleri susturmak için izleme, kaçırma, alıkoyma ve işkence gibi yöntemlere başvurulduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililerin "Suudi Hızlı Müdahale Grubu" adını verdiği ekibin 2017’de muhaliflere karşı çok sayıda operasyon içinde yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer, bu operasyonlardan bazılarının Suudi muhaliflerin diğer Arap ülkelerden zorla kendi ülkelerine gönderilmesi ve muhaliflerin Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'ın saraylarında zorla alıkonulması olduğunu söyledi.

İstihbarat raporlarında, Suudi Hızlı Müdahale Grubu tarafından alıkonulan Suudi Arabistan'daki kadınlar hakkında yazılar yazan bir akademisyenin psikolojik işkenceye maruz kaldıktan sonra geçen yıl intihara teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi.

Bu infaz timinin geçen haziranda çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirten yetkililer, hızlı müdahale grubu liderinin, Prens Selman’ın baş danışmanına, Ramazan Bayramı’nda veliaht prensin ekibe prim verip vermeyeceğini sorduğunun öğrenildiğini söyledi.

Gazete haberinde Suudi yetkililerin, böyle bir ekibin varlığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı aynı zamanda bu ekibin çalışmalarıyla ilgili sorulara da cevap vermediği kaydedildi.

- Kaşıkçı'nın cesedi halen bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

- Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

Callamard açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

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