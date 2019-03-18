"Suudi Prens'ten muhalifleri susturmak için gizli operasyonlara onay"

ABD'nin "The New York Times" gazetesi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce muhalifleri susturmak için gizli bir operasyona onay verdiğini yazdı.

Amerikalı yetkililer ve Suudi kurbanların arkadaşlarının ifadelerine dayandırılan haberde, operasyon hakkındaki bazı gizli istihbarat raporlarına göre, Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Prens Selman'ın verdiği yetkiyle muhalifleri susturmak için izleme, kaçırma, alıkoyma ve işkence gibi yöntemlere başvurulduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililerin "Suudi Hızlı Müdahale Grubu" adını verdiği ekibin 2017’de muhaliflere karşı çok sayıda operasyon içinde yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer, bu operasyonlardan bazılarının Suudi muhaliflerin diğer Arap ülkelerden zorla kendi ülkelerine gönderilmesi ve muhaliflerin Kral Selman ve Veliaht Prens Selman'ın saraylarında zorla alıkonulması olduğunu söyledi.

İstihbarat raporlarında, Suudi Hızlı Müdahale Grubu tarafından alıkonulan Suudi Arabistan'daki kadınlar hakkında yazılar yazan bir akademisyenin psikolojik işkenceye maruz kaldıktan sonra geçen yıl intihara teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi.