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Suudi Prensten Türk ürünlerini boykot çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar, kendisine ikram edilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince iade etti.Suudi Arabistanlı Prensler Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar, kendisine ikram edilen kahvenin Türk kahvesi olduğunu öğrenince iade etti.
Suudi Arabistanlı Prensler Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar’a aracındayken ikram edilen kahvenin “Türk kahvesi” olduğunu duyunca içmeyi reddetti. Videoyu paylaşan bir başka Suudi Arabistanlı Prens Abdullah Bin Sultan El Suud, Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu. Prens Abdullah bin Sultan, “Bugün, bir Suudi vatandaşı olarak, Türkiye’nin bize yönelik politikasını değişmediği sürece Türkiye’de üretilen, hatta Türk gümrüklerinden geçmiş tüm ürünleri boykot edeceğimi ilan ediyorum. Ne bizim, ne de hükümetimizin onlara ve ürünlerine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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