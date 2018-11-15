Suudi Savcı 5 Kişi Hakkında İdam Cezası İstedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Suudi savcı, 5 kişi hakkında idam cezası istedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, davaya 11 ismin dahil edildiği bu kişilerden 5’i hakkında savcılık makamının idam cezası talep ettiği duyuruldu.

Savcı, Kaşıkçı’nın ölüm nedeni olarak, elçilik binasında yaşanan arbede ve kendisine ölümcül dozda ilaç verilmesini gösterdi. Savcı ayrıca, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin, parçalanarak konsolosluk binasından çıkarıldığını belirtti.

Öte yandan soruşturma kapsamında adı geçen ve kendisine yurtdışına çıkış yasağı konulan kişilerden birinin de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın danışmanlarından biri olan, Suud el Kahtani olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan’da başta Veliaht Prens Bin Selman hakkında eleştirel yazılar kaleme alan, The Washington Post gazetesi köşe yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde evlilik hazırlığıyla ilgili belgeleri tamamlamak üzere, İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluk binasına girmiş ancak binadan bir daha çıkamamıştı. Suudi Arabistan ilk anda cinayet iddialarını reddetmiş daha sonra Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü kabul etmişti.

Suudi savcı El Muceb Ekim ayı sonunda İstanbul’a gelerek Cumhuriyet Başsavıcısıyla görüşmüştü.

