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Suudi savcı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu kabul etti

25.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı soruşturmasını yütüren savcı cinayetin “planlı” olduğunu açıkladı.

Savcı, “Türk yetkililerden gelen bilgilerin bu sonuca işaret ettiğini” söyledi.Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yütüren savcı cinayetin "planlı olduğunu" açıkladı. Savcı, "Türk yetkililerden gelen bilgilerin bu sonuca işaret ettiğini” söyledi.

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı (SPA), Kaşıkçı soruşturmasını yürüten savcının, "Türk yetkililerden gelen bilgi Kaşıkçı vakasının şüphelilerinin eylemlerinin planlı olduğuna işaret ediyor” şeklindeki sözlerine yer verdi. Savcı, "soruşturmanın ve şüphelilerin sorgularının devam ettiğini” belirtti.

Erdoğan da "planlı cinayet” demişti

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan ve 18 gün sonra Suudi Arabistan tarafından konsoloslukta çıkan kavgada öldüğünü açıklanan gazeteci Kaşıkçı ile ilgili sessizliğini Çarşamba günü bozan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ve "haklı gösterilemeyecek korkunç bir suç" demişti. Veliaht Prens ayrıca "sorumlular hesap verecek ve adalet nihai olarak yerini bulacak" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Cinayetin anlık bir hadiseden kaynaklanmadığı ve planlı bir cinayet olduğuna dair ellerinde güçlü emareler bulunduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı, Kaşıkçı'nın ilk olarak 28 Eylül Cuma günü sabah 11.50'de evlilik işlemleri için Başkonsolosluğa gidişi ile başlayan bir planlama sürecine dikkat çekerek, "Bu ziyaretin cinayeti planlayıp icra eden ekibe haber verildiği anlaşılıyor, bir plan burada çalışmaya başlıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının acilen ülkelerine gitmeleri, çalışmaların burada yapıldığını gösteriyor" şeklinde konuşmuştu.

DW,AFP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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