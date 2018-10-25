Suudi Savcı: 'Türkiye'den Gelen Bilgilere Göre Cinayet Planlı'

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı soruşturmasını yürüten sacvcı, Türkiye’nin yaptığı soruşturmadan gelen bilgilerin Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının önceden planlanmış olduğunu gösterir nitelikte olduğunu açıkladı. Savcının açıklamasını Suudi Haber Ajansı verdi.

Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili yaptıkları ilk açıklamada Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından çıktığını ve kendisinin nerede olduğunu bilmediklerini belirtmişti. Daha sonra Kaşıkçı’nın konsolosluk binası içerisindeki bir arbedede hayatını kaybettiğini açıkladılar. Son olarak da konsolosluk binasından yardım istemek için çıkarken boğularak hayatını kaybettiğini duyurmuşlardı.

Konuyu araştırmak üzere Türkiye’ye giden CIA Başkanı Gina Haspel’in Suudi gazeteciye işkence yapılması ve öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.

Washington Post gazetesi, kendilerine köşe yazıları yazan Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme anına ilişkin ses kayıtlarının, Amerika’nın bu cinayetle ilgili Suudi Arabistan’ı sorumlu tutması için daha fazla baskı yapmasının önünü açacağını iddia etti.

Haspel, Türkiye’den dönüşünde Başkan Donald Trump’a Perşembe günü bilgi verecek.

Suudi Arabistan’ı iyi bir müttefik ve Amerikan silah, tank ve bombaları için büyük bir müşteri olarak gören Trump, açıklamasında Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın cinayetteki rolüyle ilgili kuşkuları olduğunu belirtmişti.

