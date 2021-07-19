Suudi Vatandaşları Hac Ziyareti Yapıyor

Onbinlerce müslüman Mekke’de Hac ibadetine başladı. Geçen yılın ardından bu yıl da Hac ziyareti Corona salgını tedbirleri kapsamında yapılıyor. Hac ziyaretinde bulunanlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak ibadetlerini gerçekleştiriyorlar.

Normal şartlarda her yıl milyonlarca müslümanın akin ettiği Mekke’ye iki yıldır sadece sınırlı sayıda ziyaretçi alınıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan, sadece ülke içerisinde oturma izni bulunanlara ve kendi vatandaşlarına Hac izni verdi. Hacı adayları günler öncesinden itibaren ibardetlerine başlamak üzere Arabistan’ın dört bir yanından Mekke’ye akın etti.

Geçen yıl sadece bin kadar kişinin Hac ibadetini gerçekleştirmesine izin veren Suudi yönetimi bu sene aşılarını tam olarak yaptırmış 60 bin kişiye Kabe ziyareti ve Hac görevlerini tamamlamaları için izin verdi.

Suudi Arabistan’ın eskiden olduğu gibi yurtdışından müslümanların ne zaman Kabe ziyaretlerine izin vermeye başlayacağı henüz bilinmiyor.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yetkililer Kabe’nin bulunduğu tavaf alanını günde birkaç kez dezenfekte edip temzliyorlar.

