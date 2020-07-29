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Suudi Vatandaşları İçin Corona Tedbirleri Altında Hac Ziyareti Başladı

29.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle yurtdışından hacı adayı kabul etmeyeceğini açıklayan Suudi Arabistan’da Hac ibadeti başladı

Suudi Vatandaşları İçin Corona Tedbirleri Altında Hac Ziyareti Başladı

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle yurtdışından hacı adayı kabul etmeyeceğini açıklayan Suudi Arabistan’da Hac ibadeti başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl Hac ziyaretini sadece Suudi Arabistan’da yaşayan kişiler kabul edildi.

Suudi vatandaşları ve ülkede oturum izni olan kişilerin katıldığı Hac ziyaretine toplamda 10 bin kadar kişinin iştirak etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Corona tedbirleri olmayan Hac ziyaretine 2,5 milyon kişi katılmıştı.

Salgın nedeniyle katılan kişiler Suudi yönetimi tarafından alınan önlemlere uyarak Hac ziyaretini gerçekleştiriyorlar. Müslümanlar Kabe etrafında tavaf ederken belirlenmiş hatlar üzerinde fiziki mesafe kuralına uygun şekilde yürüyorlar.

Ayrıca yine alınan tedbirler kapsamında hacı adaylarının Kabe’ye yaklaşması ve dokunması da yasaklar arasında yer alıyor.

Hacı adaylarının kabe etrafında sosyal mesafeli şekilde tavaf gerçekleştirmesi Kabe etrafında ilk kez bu tarz görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Tüm hacı adayları ayrıca tavaf ve diğer ibadetleri sırasında da zorunlu olarak maske takıyorlar.

Suudi yönetimi ayrıca Hac ziyareti başlamadan önce Kabe ve tüm ibadet mekanlarında Corona virüsü salgınına karşı dezenfeksiyon işlemleri yaptı.

Hacı adayları Corona virüsü konusunda sıkı bir denetime tabi tutulurken kollarına takılan elektronik bileklikler de takip ediliyorlar. Hacı adaylarının ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte ediliyor ve şeytan taşlama için kendilerine sterilize edilmiş çakıl taşları veriliyor.

Suudi Arabistan’da bugüne dek 270 binden fazla Corona virüsü vakası tespit edilirken ülke genelinde 2 bin 789 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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