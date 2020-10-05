Suudi Vatandaşları İçin Umre Ziyaretleri Başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan Umre ziyaretleri dün itibariyle yeniden başladı. Dün aylar sonra ilk kez küçük bir grubun Kabe etrafında tavaf etmesine izin verildi.
Suudi Arabistan yönetimi Corona virüsü salgını nedeniyle Umre ziyaretlerini Mart ayından itibaren durdurmuştu. Mart ayından bu yana ilk kez ülke içerisinden bir grup müslümanın Kabe’ye Umre ziyareti gerçekleştirmesine izin verildi.
Suudi yönetiminin aldığı karar uyarınca bu aşamada sadece Suudi vatandaşları ve ülkede yaşayanlar Umre ziyareti gerçekleştirebilecek. Günde sadece 6 bin kişinin Umre’yle ilgili ziyaretleri gerçekleştirmesine izin veriliyor. Yetkililer ayrıca ziyaret süresini 3 saatle kısıtlamış durumda.
Kabe ve çevresi Umre ziyaretleri sırasında da günde birkaç kez dezenfekte işleminden geçiriliyor.
Umre ziyareti belirlenen hijyen kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle yapılıyor. Ziyaret sırasında yoğunluk olmaması için online başvuruyla saatler ve buluşma noktaları ziyaretçilere bildiriliyor. Ziyaret sırasında da fiziki mesafe kuralları uygulanıyor.
Dün Mart ayından bu yana ilk kez izin verilen Umre ziyareti esnasında Suudi devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde 50 kadar kişinin Kabe etrafında tavaf ettikleri görüldü.
Yetkililer Umre ziyaretinde ikinci faz uygulamanın 18 Ekim’de yürürlüğe gireceğini bu tarihten itibaren günlük ziyaretçi sayısının 15 bine çıkarılacağını belirtti.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke dışından ziyaretlere de en erken 1 Kasım tarihinden itibaren izin verilebileceği belirtildi.
Bu yıl Hac ziyareti de Corona virüsü salgını kısıtlamaları nedeniyle çok az sayıda Suudi vatandaşı ve ülkede yaşayanlar tarafından gerçekleştirilebilmişti. Normalde ortalama 2 milyon kişinin gerçekleştirdiği Hac ziyareti bin kadar kişiyle yapılmıştı.
Suudi Arabistan’da bugüne dek 336 bine yakın kişi Corona virüsü salgınına yakalanırken 4 bin 850 kişi de hayatını kaybetti.