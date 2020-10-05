Suudi Vatandaşları İçin Umre Ziyaretleri Başladı

Corona virüsü salgını nedeniyle durdurulan Umre ziyaretleri dün itibariyle yeniden başladı. Dün aylar sonra ilk kez küçük bir grubun Kabe etrafında tavaf etmesine izin verildi.

Suudi Arabistan yönetimi Corona virüsü salgını nedeniyle Umre ziyaretlerini Mart ayından itibaren durdurmuştu. Mart ayından bu yana ilk kez ülke içerisinden bir grup müslümanın Kabe’ye Umre ziyareti gerçekleştirmesine izin verildi.

Suudi yönetiminin aldığı karar uyarınca bu aşamada sadece Suudi vatandaşları ve ülkede yaşayanlar Umre ziyareti gerçekleştirebilecek. Günde sadece 6 bin kişinin Umre’yle ilgili ziyaretleri gerçekleştirmesine izin veriliyor. Yetkililer ayrıca ziyaret süresini 3 saatle kısıtlamış durumda.

Kabe ve çevresi Umre ziyaretleri sırasında da günde birkaç kez dezenfekte işleminden geçiriliyor.

Umre ziyareti belirlenen hijyen kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle yapılıyor. Ziyaret sırasında yoğunluk olmaması için online başvuruyla saatler ve buluşma noktaları ziyaretçilere bildiriliyor. Ziyaret sırasında da fiziki mesafe kuralları uygulanıyor.