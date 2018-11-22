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Suudi Veliaht, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı ziyaretine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 21:39 | Son Güncelleme

Al Arabiya televizyonu Bin Selman'ın ilk durağının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretine çıktı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Bin Selman'ın, bazı Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Veliaht Prens'in söz konusu ziyaretleri Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatları doğrultusunda ülkenin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştireceği ifade edildi.

- Bin Selman'ın ilk durağı BAE

Kraliyet Divanı'dan yapılan açıklamada Veliaht Prens'in hangi ülkeleri ziyaret edeceği bilgisine yer verilmezken, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise Bin Selman'ın ilk durağının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, önceki gün yaptığı açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ilk yurt dışı turu kapsamında 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilmesi planlanan G-20 Zirvesi'ne katılacağını belirtmişti.

Falih, söz konusu yurt dışı turunun Arjantin dışında hangi ülkeleri kapsayacağına ilişkin ise bilgi vermemişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
cemal kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman

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