Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'daki "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız olduğunu söyleyen Prens Selman, "Adalet yerini bulacak." dedi.

Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yaptıklarını belirten Selman, "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve Erdoğan olduğu sürece bunu başaramayacaklar" dedi.

Veliaht Prens Bin Selman, "Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar" dedi.

