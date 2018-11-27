HABER

Suudi Veliaht Prens Tunus'ta protestoyla karşılandı

27.11.2018 19:39 | Son Güncelleme

Tunus'u ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Suudi Veliaht Prens Tunus'ta protestoyla karşılandı

Göstericiler "Katil Tunus'ta istenmiyor" sloganları attı.Tunus'ta yüzlerce eylemci, ülkeyi ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı protesto etti. Prens Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından beş ülkeyi kapsayan ilk yurtdışı gezisi kapsamında Tunus’u ziyaret ediyor.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesi öncesinde başlattığı bölge turuna Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan sonra Tunus’ta devam eden Selman'ın ülkeye gelmesinden saatler önce başkentte protestocular eylem düzenledi. Göstericiler Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verdiği iddia edilen Selman'a tepki gösterdi.

Arap Baharı'nın başladığı ülke olan Tunus'taki gösteriye güvenlik güçleri müdahale etmedi. Eylemciler, 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan gösterilere ev sahipliği yapan başkent Tunus'un Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı. Yürüyüşe geçen göstericiler, "Katil Tunus'ta istenmiyor", "Tunus'u yönetenler utansın" gibi sloganlar attı. Gazeteciler Sendikası da binalarına Selman'ı elinde testereyle gösteren dev bir pankart asarak, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığına dair bilgilere göndermede bulundu.

Bölge ilişkilerini güçlendirme amacı

Kaşıkçı cinayeti nedeniyle özellikle Batı ülkelerinde imajı zedelenen Veliaht Prens Selman, Arap ülkelerine arka arkaya yaptığı ziyaretlerle Riyad'ın bölgedeki ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Tunus Cumhurbaşkanı El Beci Kaid es Sibsi'nin danışmanı Nureddin Ben Tica geçen hafta yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması gerektiğini ancak olayın Suudi Arabistan'ın istikrarını bozmak amacıyla kullanılmaması gerektiğini söylemişti. İki Arap ülkesinin siyasi sistemi birbirinden farklı. Suudi Arabistan mutlak monarşi ile yönetilirken, Kuzey Afrika ülkesi Tunus, 2011'den bu yana demokrasiye geçiş sürecinde. 2014'ten beri özgür seçimlerin yapıldığı ülkede ifade özgürlüğü anayasa ile güvence altında.

Erdoğan'la görüşme talebi

Diğer yandan Veliaht Prens Selman'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmesi gündemde. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Selman'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te G20 Zirvesi sırasında Erdoğan'la görüşmek istediğini kendilerine ilettiğini ve Veliaht Prens ile görüşmemek için şu anda bir neden olmadığını söyledi.

Washington Post yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girerken görülmüştü. Kraliyete yönelik muhalif tavrı ile bilinen gazetecinin konsoloslukta öldürülmüş olabileceğine dair iddiaları uzun süre reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı. Türkiye'deki soruşturmayı yürüten adli makamlar Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin yok edildiği sonucuna varmıştı.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu. Suudi yönetimi bu iddiayı reddediyor.

rtr,/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Genç yıldız yürekleri hoplattıGenç yıldız yürekleri hoplattı
Rakka’da Yeni Bir Toplu Mezar BulunduRakka’da Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu
Çavuşoğlu: ‘Kaşıkçı’nın Öldürülme Kayıtlarını Dinledim’ Çavuşoğlu: ‘Kaşıkçı’nın Öldürülme Kayıtlarını Dinledim’ 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

İlginizi Çekebilir

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanma alanı yok

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya 'Altay'ı konuşuyor: Neler oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Veliaht Prens Selman'a büyük şok! 'Acil' koduyla açıklama geldi

Veliaht Prens Selman'a büyük şok! 'Acil' koduyla açıklama geldi

Rusya'dan Karadeniz'deki gerilimi tırmandıracak hamle!

Gerilimi tırmandıracak hamle! Hapis cezası...

Çin'i kum fırtınası vurdu

Çin'i kum fırtınası vurdu

Kumarhanede sevgilisini bıçakladı! Kimse oralı olmadı

Kumarhanede sevgilisini bıçakladı! Kimse oralı olmadı

Aslana kediymiş gibi davrandı! Saniyeler sonra tokatladı

Saniyeler sonra tokatladı!

Trump: Bana gençken Elvis derlerdi

Trump: Bana gençken Elvis derlerdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.