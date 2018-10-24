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Suudi Veliaht Prensi Kaşıkçı sessizliğini bozdu

24.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında ilk kez konuştu.

Suudi Veliaht Prensi Kaşıkçı sessizliğini bozdu

Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ifadesini kullandı ve "adalet yerini bulacak" dedi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında sessizliğini bozdu.

Riyad'daki Gelecek Yatırım İnisiyatifi isimli yatırım forumunda konuşan bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" dedi ve "haklı gösterilemeyecek korkunç bir suç" ifadesini kullandı. Veliaht Prens ayrıca "sorumlular hesap verecek ve adalet nihai olarak yerini bulacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız"

Forumdaki sözlerine devam eden Veliaht Prens, cinayetin aydınlatılmasında Türkiye ile birlikte soruşturma yürüttüklerini ve Kaşıkçı konusu yüzünden iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin hedef alındığını kaydetti.

Bin Selman, "Birçok kişi Kaşıkçı meselesini Suudi Arabistan ile Türkiye'nin arasını bozmak için istismar etmeye çalışıyor. Ancak Selman Kral ve Muhammed bin Selman da Veliaht Prens olduğu sürece bunu başaramayacaklar" ifadesini kullandı.

Erdoğan ile telefonda görüştü

Bin Selman, forumdaki konuşması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüşmenin konusunun Kaşıkçı olduğunu ve talebin Suudi Arabistan tarafından yapıldığını belirtirken, taraflar cinayetin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımları ele aldı.

Nasıl öldürüldüğü halen bilinmiyor

Suudi Arabistan yönetimi ve kraliyet ailesine karşı eleştirel yazılar kaleme alan Kaşıkçı, yaşadığı ülkede güvende hissetmediği için bir yıl kadar önce ABD'de sürgüne gitmişti.

ABD'ye gittiğinden beri Washington Post gazetesinde yazan Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve kendisinden iki haftadan uzun bir süre boyunca haber alınamamıştı.

İlk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunu bilmediklerini ifade eden Suudi Arabistan, 20 Ekim Cuma günü muhalif gazetecinin konsolosluk binasında bulunduğu sırada çıkan bir kavgada öldüğünü açıklamıştı.

Ancak daha sonra Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin bir halıya sarılarak yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim edildiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan kabinesi de dün bir açıklama yaparak cinayetin sorumlusu "kim olursa olsun" bulunacağını söylemişti.

DW,AP,AFP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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