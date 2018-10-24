Suudi Veliaht Prensi Kaşıkçı sessizliğini bozdu

Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ifadesini kullandı ve "adalet yerini bulacak" dedi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İstanbul'da öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında sessizliğini bozdu.

Riyad'daki Gelecek Yatırım İnisiyatifi isimli yatırım forumunda konuşan bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" dedi ve "haklı gösterilemeyecek korkunç bir suç" ifadesini kullandı. Veliaht Prens ayrıca "sorumlular hesap verecek ve adalet nihai olarak yerini bulacak" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile aramızı bozamayacaksınız"

Forumdaki sözlerine devam eden Veliaht Prens, cinayetin aydınlatılmasında Türkiye ile birlikte soruşturma yürüttüklerini ve Kaşıkçı konusu yüzünden iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin hedef alındığını kaydetti.

Bin Selman, "Birçok kişi Kaşıkçı meselesini Suudi Arabistan ile Türkiye'nin arasını bozmak için istismar etmeye çalışıyor. Ancak Selman Kral ve Muhammed bin Selman da Veliaht Prens olduğu sürece bunu başaramayacaklar" ifadesini kullandı.