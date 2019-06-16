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Suudi Veliaht Prensi Saldırılardan İran'ı Sorumlu Tuttu

16.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Körfezi’ndeki tanker saldırılarından İran’ı sorumlu tuttu. Bu açıklamayla ABD’nin yanında yer alan Prens Selman, Suudi Krallığı’nın güvenliğine yönelik İran tehditlerine yanıt vermekten çekinmeyeceklerini söyledi

Suudi Veliaht Prensi Saldırılardan İran'ı Sorumlu Tuttu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Umman Körfezi’ndeki tanker saldırılarından İran’ı sorumlu tuttu. Bu açıklamayla ABD’nin yanında yer alan Prens Selman, Suudi Krallığı’nın güvenliğine yönelik İran tehditlerine yanıt vermekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Aynı zamanda savunma bakanı olan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ Şarku'l Avsat gazetesine demeç verdi. Veliaht Prens 13 Haziran’da Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere düzenlenen saldırılarla ilgili ilk defa konuştu ve bu olayın ‘’uluslararası toplumdan İran rejiminin davranışlarına karşı kararlı tutum göstermesi taleplerinin önemini vurguladığını’’ belirtti.

‘’Suudi krallığı, bölgede bir savaş arayışında değil’’ diyen Prens Selman, ‘’Ancak halkımıza, egemenliğimize ve hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir tehditle de başa çıkmaktan çekinmeyiz’’ uyarısı yaptı.

Prens Selman ayrıca, İran rejiminin Japonya Başbakanı'nın bölgedeki gerilimi düşürmek için Tahran’ı ziyaret etmesini de baltalayacak bir zamanlamayla saldırıyı planladığını öne sürdü. Suudi prens, bu iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı.

‘’Sorun Tahran’da, başka bir yerde değil’’ diyen Prens Selman, ‘’Doğrudan ya da milisler aracılığıyla bölgede gerilimi tırmandıran, terör saldırıları düzenleyen, suç işleyen taraf her zaman İran’’ iddiasında da bulundu ve Riyad-Washington ilişkilerinin bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli olduğunu vurguladı.

13 Haziran’da Hürmüz Boğazı'nın güneyinde Norveç ve Japonya ait iki tankerde patlamalar meydana gelmişti. İki tankerin toplamda 44 kişilik mürettebatı İran sahil güvenliğince kurtarılmıştı.

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