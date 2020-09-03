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Suudi veliaht prensin inanılmaz lüks yaşam tarzı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 08:47 | Son Güncelleme

Suudi veliaht prens Muhammed bin Salman’ın süper lüks yaşam tarzını ortaya çıkaran kitapta özel bir adada gerçekleşen partiye 150 modelle birlikte uçması gibi olaylar yer alıyor.

Suudi veliaht prensin inanılmaz lüks yaşam tarzı

Blood and Oil: Muhammed bin Salman's Ruthless Quest for Global Power adlı yeni yayınlanan kitabın iddiasına göre birkaç düzine erkekle birlikte parti yapmak için Maldivler’e, Brezilya, Rusya ve başka yerlerden modeller akın etti. Adaya gemiyle ulaşan modeller, iddialara göre cinsel yolla bulaşan hastalıkları olup olmadığına dair test edildiler.

İddialara göre 35 yaşındaki Salman’ın 2015’te yaklaşık bir ay sürmesini planladığı parti, Velaa yakınlarındaki dünyanın en pahalı ve lüks destinasyonu olması için tasarlanmış özel bir adada gerçekleşti.

Ancak yerel basında yer alan bir habere göre Salman, modellerle birlikte adadan ayrılmak zorunda bırakıldı.

Kitabın iddiasına göre Salman, bir Fransız şatosuna 300 milyon dolar harcadı.
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Kitabın bir diğer iddiası ise Salman’ın tüm adayı 300 çalışan, içinde hizmetçisi bulunan 48 özel villa ile kiraladığı yönünde. Akıllı telefonların yasaklandığı bu özel adada yalnızca Nokia3310’a izin var.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman.
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Aynı zamanda Wall Street Journal muhabiri olan yazar “Salman, Suudi Arabistan’daki gençlerin ailesinin onlarca yıldır yaptığı müsriflikten yorulduğunu, prenslerin gösterişçi harcamalarından, çılgınlıklarından, spor arabalarından bıktığını biliyor” dedi.

Yazar, prensin Maldivler’de adalar kiraladığını iddia ediyor.
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Ayrıca prensin iki helikopter pisli, bir denizaltı, su altı görüntüleme odası, jakuzi ve sinema salonu bulunan süper yat için 500 milyon dolar ödediği iddia edilen kitapta yazar; “Yat şık ve lükstü. VIP konuklar için mükemmeldi; ancak yakın arkadaşlarla parti sarayına da dönüşebilirdi” sözlerine yer verdi. Prens karada ise bir Fransız şatosuna 300 milyon dolar ödedi.

Salman’ın 500 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı.
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Kitapta ayrıca “Salman’ın vizyonunu kanıtlamak için önünde çok uzun yıllar var. Henüz kral bile değil. Mirası 10, 20 hatta 30 yıl sonra bile gelebilir” sözleri yer alıyor.

Zenginliğine rağmen Salman’ın sicili insan hakları bakımından zayıf. Salman veliaht prens olmanın yanı sıra, savunma bakanı, başbakan yardımcısı ve tahtın varisi. CIA, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında onun olduğunu iddia etmişti. Ancak Salman, cinayeti kendisinin emrettiği yönündeki suçlamaları reddediyor. Katı İslami yasaların uygulandığı ülke, eşcinsellik ve zina gibi eylemler için taşlama, kafa kesme ve asma gibi cezaların uygulandığı haberleriyle de çalkalanıyor.

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