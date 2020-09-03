Suudi veliaht prensin inanılmaz lüks yaşam tarzı

Blood and Oil: Muhammed bin Salman's Ruthless Quest for Global Power adlı yeni yayınlanan kitabın iddiasına göre birkaç düzine erkekle birlikte parti yapmak için Maldivler’e, Brezilya, Rusya ve başka yerlerden modeller akın etti. Adaya gemiyle ulaşan modeller, iddialara göre cinsel yolla bulaşan hastalıkları olup olmadığına dair test edildiler.

İddialara göre 35 yaşındaki Salman’ın 2015’te yaklaşık bir ay sürmesini planladığı parti, Velaa yakınlarındaki dünyanın en pahalı ve lüks destinasyonu olması için tasarlanmış özel bir adada gerçekleşti.

Ancak yerel basında yer alan bir habere göre Salman, modellerle birlikte adadan ayrılmak zorunda bırakıldı.

Kitabın iddiasına göre Salman, bir Fransız şatosuna 300 milyon dolar harcadı.



Kitabın bir diğer iddiası ise Salman’ın tüm adayı 300 çalışan, içinde hizmetçisi bulunan 48 özel villa ile kiraladığı yönünde. Akıllı telefonların yasaklandığı bu özel adada yalnızca Nokia3310’a izin var.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Salman.



Aynı zamanda Wall Street Journal muhabiri olan yazar “Salman, Suudi Arabistan’daki gençlerin ailesinin onlarca yıldır yaptığı müsriflikten yorulduğunu, prenslerin gösterişçi harcamalarından, çılgınlıklarından, spor arabalarından bıktığını biliyor” dedi.