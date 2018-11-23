Suudi Veliaht'tan Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk dış ziyaret BAE'ye

ABU DABİ (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suudi Veliaht Prens Bin Selman, başkent Abu Dabi'de Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konular ile ortak öneme sahip gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens Bin Selman'ın Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bazı Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.

