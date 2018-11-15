Suudi Velihat Prensin etkili iki danışmanı tartışılıyor

NEW YORK (AA) – ABD'de New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidarı ve siyaseti üzerinde etkili olduğunu iddia ettiği iki yakın danışmanının portresini sayfalarına taşıdı.

Ben Hubbard ve David Kirkpatrick imzasıyla çıkan "Suudi Prensin yükselişinde iki sadık destekçi" başlıklı makalede, Suudi Velihat Prensin iki yakın arkadaşı Saud el Katani ile Turki el Şeyh'in, Suudi prens ve icraatları üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Suudi hanedanı üyelerinin dahi El Katani ve El Şeyh'ten korktuğu kaydedilen makalede, Bin Selman'ın hanedan içinde darbe yapıp iktidara gelişinde, yolsuzluk soruşturması adı altında kraliyet üyeleri ve Suudi zengin iş adamlarının Riyad'taki Ritz-Carlton Otelinde hapis tutulmasında, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonularak istifaya zorlanmasında, Katar ve Kanada ile ilişkilerde yaşanan siyasi gerginliklerde bu iki ismin önemli rol oynadığı iddia edildi.

Makalede, Washington’daki Arap Körfez Devletleri Enstitüsünde araştırmacı Kristin Smith Diwan'ın, söz konusu iki danışmanın Velihat Prense en yakın isimler olduğu ve "Bin Selman'ın en yakın siyasi destekçileri, içeride ve dışarıda 'Suudi önce gelir' duruşunun yeni yüzü." değerlendirmesine yer verildi.