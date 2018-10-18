Suudi yatırım zirvesine ABD de katılmayacak

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, kararını Trump ve Pompeo ile görüştükten sonra açıkladı.Suudi Arabistan'ın dünyaya "Çöldeki Davos" olarak lanse ettiği yatırım konferansına katılmayacağını açıklayan üst düzey isimlerin sayısı artıyor. Kaşıkçı olayı nedeniyle başlatılan boykota ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da katıldı.

Mnuchin konferansa katılma kararını, Riyad ve Ankara'daki temaslarının ardından ABD'ye dönen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapılacak istişarelerin ardından gözden geçireceğini söylemişti. ABD Hazine Bakanı, Pompeo ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından attığı tweet'te, Riyad'daki konferansa katılmayacağını duyurdu.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Geleceğe Yatırım Girişimi" isimli konferans, 23-25 Ekim tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilecek. Ancak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünden şüphelenilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili belirsizliğin sürmesi nedeniyle birçok siyasetçi ve uluslararası şirket CEO'su konferansı boykot ediyor. Riyad'a tepki olarak konferansa katılmama kararı alan isimler arasında Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopka Hoekstra ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın yanı sıra HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud'un üst düzey yöneticileri de bulunuyor.