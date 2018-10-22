Suudi yatırım zirvesine Alman devinden Kaşıkçı boykotu

Siemens'in yöneticisi Kaeser de konferansa katılmayacağını açıkladı.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'da yarın başlayacak olan "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan yatırım konferansını boykot eden Batılı ülke ve şirketlerin sayısı artıyor. Alman elektronik devi Siemens Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Joe Kaeser de toplantıya katılmayacağını açıkladı. Kaeser, Linkedin üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Bu en temiz ama cesur olmayan bir karar oldu" dedi. Kaeser, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, "Siemens, Krallığın ve Vizyon 2030'un güvenilir ve yakın bir ortağı. Ama şimdi, gerçeğin bulunması ve adaletin uygulanması gerekiyor" ifadesini kullandı. Siemens, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yaklaşık 800 Alman şirket arasında önemli bir yer tutuyor. Suudi Arabistan'da milyarca euroluk projelerde yer alan Siemens, halen bir doğalgaz santrali ile başkent Riyad'da yeni metro hattının yapımına katkı sağlıyor. Uluslararası şirketlerden boykot kararı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle bir çok Batılı ülke ve şirket, 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi" adlı konferansa katılmayacağını duyurmuştu. CNN, Bloomberg, The Economist ve Financial Times gibi medya kuruluşlarının yanı sıra ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, otomobil üreticisi Ford ve uluslararası ulaşım şirketi Uber ve Deutsche Bank, konferansa katılmayacak kuruluşlar arasında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da geçen hafta yatırım konferansına katılmayacaklarını açıklamışlardı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Ortadoğu uzmanı Michael Stephens, "Uber veya JP Morgan gibi şirketler, Muhammed bin Selman ile birarada anılmanın maliyetinin, Suudi Arabistan ekonomisindeki paylarını kaybetmenin maliyetinden daha yüksek olduğunun hesabını yaptı" değerlendirmesinde bulundu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'nın yatırım konferansında reform programını tanıtarak, yabancı şirketleri ülkeye yatırım için ikna etmeye çalışması bekleniyordu.