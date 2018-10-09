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SUUDİ YETKİLİLER BAŞKONSOLOSLUKTA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önünde bekleyiş sürerken Suudi yetkili başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Yetkililer yaklaşık 2 saat sonra binadan ayrıldılar.

Görüntü dökümü
-Başkonsolosluk girişindeki güvenlik kamerasının görüntüsü
-Yetkililerin başkonsolosluğa girişi
-Yetkililerin başkonsolosluktan çıkışı
-Genel ve detaylar

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