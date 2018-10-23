Suudi zirvesinde 50 milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle çok sayıda Batılı ülke ve şirketin üst düzey yöneticilerinin Suudi Arabistan'daki yatırım konferansına katılmamasına rağmen, bugün başlayan konferansta toplam tutarı 50 milyar doları aşan yatırım sözleşmeleri imzalandığı açıklandı. Suudi Arabistan hükümet temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, petrol, doğal gaz ve alt yapı projelerinde sözleşmeler imzalandığı belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak anılan konferansı "harika" olarak nitelendirerek, "daha fazla insan, daha fazla para" sözleriyle değerlendirdi.

İmza atan şirketler

Yatırım sözleşmelerine imza atan şirketler arasında Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Hollandalı ham madde ticareti yapan Trafigura, Çin merkezli savunma şirketi Norinco, Fransız petrol şirketi Total ile ABD merkezli petrol arama alanında hizmet veren Schlumberger, Halliburton ve Baker Hughes bulunuyor.

Suudi devlet televizyonu El Ekberiye, enerji alanında faaliyet gösteren Suudi şirketi Aramco'nun toplam 34 milyar doları aşan 15 sözleşme imzaladığını duyurdu. El Ekberiye'nin haberine göre, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Nebil el Amudi, İspanyol bir konsorsiyum ile Mekke-Medine arasında hızlı tren projesinin ikinci aşamasına imza attı.