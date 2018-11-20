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Suudiler'den Türkiye'yi boykot kampanyası

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından zor durumda kalan Suudi Arabistan'da, Türkiye'ye karşı boykot başlatıldı. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği Suudi Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerden Kahtani'nin emriyle Twitter'da Türk ürünlerine boykot çağrısı yapıldı

Suudiler'den Türkiye'yi boykot kampanyası

ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli desteğini alsalar da, Almanya'nın yaptırım uyguladığı, Fransa'nın ise yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından Suudi Arabistan'da boykot çağrısı başlatıldı.

Veliaht Prens Selman'ın 2010 yılında 'Arap Baharı' olarak adlandırılan süreçte muhalifleri tehdit etmek için bir ' Twitter ordusu' kurduğu ve bu 'orduyu' da Selman'a en yakın isimlerden biri olan, Kaşıkçı cinayeti sonrası görevden alınan, 'troll master' denilen Kahtani olduğu belirtilmişti. 10 bin kişilik 'Twitter ordusu'nun ayda 3 bin dolar maaş aldıkları da New York Times tarafından haberleştirilmişti.

New York Times'a göre, Kahtani'nin ekibi Twitter'ın mühendis olan, Ali Alzabarah isimli bir Suudi çalışanını da muhbir olarak kullanıyor, Alzabarah, Suudi yönetiminin muhaliflerin Twitter hesaplarına, IP adreslerine, şahsi bilgilere ve telefon numaralarına erişmesini sağlıyordu. Bu kişinin Batılı istihbarat ajanlarının da dikkatini çektiği belirtiliyor. Buna göre Alzabarah Twitter tarafından idari izne çıkarıldı ve sorguya çekildi; Eylül 2015’te de kovuldu. Alzabarah şu an Suudi hükümeti için çalışıyor.

Bunun üzerine, Türkiye karışıtı tweetler atan Suudiler, #BoycottTurkishTourism etiketiyle dün gece TT'ye girdi ve tweetlerde, Türk ürünlerinin listelerini yayınlayarak boykot çağrısı yapıldı. Türkiye'ye seyahat boykotu da talep eden Suudiler, "Kırgızistan'a gidin, orası da güzel" şeklinde ifadeler kullandı. Yaklaşık 50 bin tweet atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Başkonsolosluk Cemal Kaşıkçı veliaht prens salman Türkiye boykot

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne şamın şekeri ne arabın yüzü
Hemen misilleme Yapılmalı, 3 gün Milli yas ilan ederek karşılık verilmelidir:) Şehitlere Milli yas ilan etmiyen hükümet Suud kardeşlerimiz için milli yas ilan etmeli. 3 AY ÖNCE GRUP TOPLANTISINDA RTE :ARAPlar bize ihanet etmedi diyordu al işte pek sevdiğiniz Arap kardeşler
şunlara bak sanki biz onların ülkesindeki elçiliğimizde birini vahşice öldürdük. Amerika daki elçiliğinizde niye yapmadınız bu caniliği de adamı getirip burada yaptınız
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