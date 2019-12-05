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Suudiler, kız çocuğunun katilinin iadesi için kampanya başlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da 16 yaşındaki Bushra Muhajjab’in 4 kişi tarafından tecavüz edilip öldürüldüğü iddiası ülke gündemine oturdu.

Suudiler, kız çocuğunun katilinin iadesi için kampanya başlattı

Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan’da 16 yaşındaki Bushra Muhajjab’in 4 kişi tarafından tecavüz edilip öldürüldüğü iddiası ülke gündemine oturdu. Şüphelilerden biri olduğu ve ABD’ye kaçtığı iddia edilen Khalid Faisal Madkhali'nin ülkeye iadesi için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Ülkenin güneyindeki Jizan şehrinde bir hafta önce Bushra Muhajjab isimli 16 yaşındaki kız çocuğu, apartman dairesinde ölü bulundu. Yapılan incelemede kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra, yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Kız çocuğunun ölümü, ülke gündemine otururken, şüpheliler arasında bulunduğu iddia edilen Khalid Faisal Madkhali'nin ABD’ye kaçtığı öne sürüldü.
Suudiler, Khalid Faisal Madkhali’in Sudi Arabistan’a iade edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Çok sayıda kullanıcı, ‘Bushra için adalet istiyoruz’ etiketi ile paylaşımda bulundu.

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