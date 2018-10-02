Suudiler Yemen'de Yanlışlıkla Sivil Hedeflerin Vurulduğunu Kabul Ediyor

Suudi Arabistan Pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen’de koalisyonun yanlış hedefleri vurarak aralarında çocuklarında bulunduğu sivillerin ölmesinin önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilileriyse bu açıklamaya şüpheyle yaklaştıklarını ifade ediyorlar.
3.5 yıldır devam eden savaş zaten yoksul olan Yemen’i kıtlığın eşiğine iterken 10 bin kişi de hayatını kaybetti. Suudi Arabistan’a sivil kayıplar sebebiyle müttefikleri de dahil uluslararası baskılar sürüyor.
Suudi Arabistan, Yemen’in başkentinde kontrolü elinde tutan Husilere karşı savaşan Arap ülkelerinden oluşan koalisyonun liderliğini yürütüyor.
BM Çocuk Hakları Komitesi Pazartesi günü bir açıklama yaparak, silahlı çatışma bölgelerindeki çocukların hakları anlaşmasıyla, Suudilerin kayıplara ilişkin kayıtlarını karşılaştırarak, Yemen’de hayatını kaybeden çocuklarla ilgili kaygılarını paylaştı.
Konuya ilişkin düzenlenen panelin Başkan Yardımcısı Clarence Nelson, “Yıllardır önümüze gelen rakamlar var. Ama halen bu saldırıları gerçekleştirenlerin, failleri olan kişilerin hiçbiri yargılanmadı ya da herhangi bir ceza almadılar.” dedi.
Aynı panele bilgi veren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Osaiker Alotaibi, 18 bağımsız denetçinin Suudilerin liderliğindeki koalisyonun operasyonlarına yönelik uluslararası insan hakları kurallarına göre araştırmalar yaptıklarını söyledi. Koalisyon güçleri ,Yemen’de aralarında okullar ve hastanelerin de bulunduğu 64 bin yerin listesinin ellerinde bulunduğunu söylüyor.
Savunma Bakanı, “Koalisyonun yaptığı soruşturmalarda bazı istem dışıbazı hataların yapıldığı belirlendi. Koalisyon görev gücü bu noktada suçluların cezalandırılması mağdurlara da tazminat ödenmesi tavsiyesinde bulundu.” dedi.
Panelin katılımcılarından Renate Winter, sürekli olarak okullar ve hastanelerin vurulduğunu bunun da kaza olarak nitelenemeyeceğini söyledi.
Winter, “Kaç tane kaza olabilir? Yemen’deki insanlar kaç kazaya daha uğrayabilirler?” dedi.
Winter, Ağustos ayında Yemen’in Saada bölgesinde bir okul otobüsünün hava saldırısında hedef alınmasına atıfta bulundu. Suudilerin liderliğindeki koalisyon 1 Eylül tarihinde, düzenlenen hava saldırısında aralarında okul otobüsünün de bulunduğu hedeflerin vurulduğunu ve sivil kayıplar olduğunu kabul etti. Sorumluların bulunacağı sözü verildi ancak herhangi bir ilerleme sağlanmadı.
Suudi İnsan Hakları Komisyonu, söz konusu konvoyun Husi militanlarını da taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Ancak Komisyon Başkanı Bandar Alaiban, konvoyun aslen herhangi bir tehdit içermediğini de kabul etti. Alaiban, Husi militanlarının, aralarında çocuklarında bulunduğu sivilleri, hastaneleri ve okulları kendilerine sığınak ve kalkan olarak kullandıkları suçlamasından bulundu.
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