HABER

Suudiler Yemen'de Yanlışlıkla Sivil Hedeflerin Vurulduğunu Kabul Ediyor

02.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Yemen'de hatalar yapıldığını ve sivillerin hedef alındığını kabul ediyor

Suudiler Yemen'de Yanlışlıkla Sivil Hedeflerin Vurulduğunu Kabul Ediyor

Suudi Arabistan Pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen’de koalisyonun yanlış hedefleri vurarak aralarında çocuklarında bulunduğu sivillerin ölmesinin önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilileriyse bu açıklamaya şüpheyle yaklaştıklarını ifade ediyorlar.

3.5 yıldır devam eden savaş zaten yoksul olan Yemen’i kıtlığın eşiğine iterken 10 bin kişi de hayatını kaybetti. Suudi Arabistan’a sivil kayıplar sebebiyle müttefikleri de dahil uluslararası baskılar sürüyor.

Suudi Arabistan, Yemen’in başkentinde kontrolü elinde tutan Husilere karşı savaşan Arap ülkelerinden oluşan koalisyonun liderliğini yürütüyor.

BM Çocuk Hakları Komitesi Pazartesi günü bir açıklama yaparak, silahlı çatışma bölgelerindeki çocukların hakları anlaşmasıyla, Suudilerin kayıplara ilişkin kayıtlarını karşılaştırarak, Yemen’de hayatını kaybeden çocuklarla ilgili kaygılarını paylaştı.

Konuya ilişkin düzenlenen panelin Başkan Yardımcısı Clarence Nelson, “Yıllardır önümüze gelen rakamlar var. Ama halen bu saldırıları gerçekleştirenlerin, failleri olan kişilerin hiçbiri yargılanmadı ya da herhangi bir ceza almadılar.” dedi.

Aynı panele bilgi veren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Osaiker Alotaibi, 18 bağımsız denetçinin Suudilerin liderliğindeki koalisyonun operasyonlarına yönelik uluslararası insan hakları kurallarına göre araştırmalar yaptıklarını söyledi. Koalisyon güçleri ,Yemen’de aralarında okullar ve hastanelerin de bulunduğu 64 bin yerin listesinin ellerinde bulunduğunu söylüyor.

Savunma Bakanı, “Koalisyonun yaptığı soruşturmalarda bazı istem dışıbazı hataların yapıldığı belirlendi. Koalisyon görev gücü bu noktada suçluların cezalandırılması mağdurlara da tazminat ödenmesi tavsiyesinde bulundu.” dedi.

Panelin katılımcılarından Renate Winter, sürekli olarak okullar ve hastanelerin vurulduğunu bunun da kaza olarak nitelenemeyeceğini söyledi.

Winter, “Kaç tane kaza olabilir? Yemen’deki insanlar kaç kazaya daha uğrayabilirler?” dedi.

Winter, Ağustos ayında Yemen’in Saada bölgesinde bir okul otobüsünün hava saldırısında hedef alınmasına atıfta bulundu. Suudilerin liderliğindeki koalisyon 1 Eylül tarihinde, düzenlenen hava saldırısında aralarında okul otobüsünün de bulunduğu hedeflerin vurulduğunu ve sivil kayıplar olduğunu kabul etti. Sorumluların bulunacağı sözü verildi ancak herhangi bir ilerleme sağlanmadı.

Suudi İnsan Hakları Komisyonu, söz konusu konvoyun Husi militanlarını da taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Ancak Komisyon Başkanı Bandar Alaiban, konvoyun aslen herhangi bir tehdit içermediğini de kabul etti. Alaiban, Husi militanlarının, aralarında çocuklarında bulunduğu sivilleri, hastaneleri ve okulları kendilerine sığınak ve kalkan olarak kullandıkları suçlamasından bulundu.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Yurt dışına yaklaşık 2,5 milyar lira para transferi yapan 417 kişi hakkında gözaltı kararıYurt dışına yaklaşık 2,5 milyar lira para transferi yapan 417 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!

Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!

2020'de 'sosyal skor' sistemine geçilecek! İnsanlar birbirine puan verecek!

2020'de 'sosyal skor' sistemine geçilecek! İnsanlar birbirine puan verecek!

Belediye başkanı tutuklandı! Gerekçesi bir ilk

Belediye başkanı tutuklandı! Gerekçesi bir ilk

'Çocuklukta cinsel taciz, DNA'yı da değiştiriyor'

'Çocuklukta cinsel taciz, DNA'yı da değiştiriyor'

Lüks otelin sapığı yakalandı

Lüks otelin sapığı yakalandı

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden '136 kişilik liste' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.