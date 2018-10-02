Suudiler Yemen'de Yanlışlıkla Sivil Hedeflerin Vurulduğunu Kabul Ediyor

Suudi Arabistan Pazartesi günü yaptığı açıklamada Yemen’de koalisyonun yanlış hedefleri vurarak aralarında çocuklarında bulunduğu sivillerin ölmesinin önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler yetkilileriyse bu açıklamaya şüpheyle yaklaştıklarını ifade ediyorlar.

3.5 yıldır devam eden savaş zaten yoksul olan Yemen’i kıtlığın eşiğine iterken 10 bin kişi de hayatını kaybetti. Suudi Arabistan’a sivil kayıplar sebebiyle müttefikleri de dahil uluslararası baskılar sürüyor.

Suudi Arabistan, Yemen’in başkentinde kontrolü elinde tutan Husilere karşı savaşan Arap ülkelerinden oluşan koalisyonun liderliğini yürütüyor.

BM Çocuk Hakları Komitesi Pazartesi günü bir açıklama yaparak, silahlı çatışma bölgelerindeki çocukların hakları anlaşmasıyla, Suudilerin kayıplara ilişkin kayıtlarını karşılaştırarak, Yemen’de hayatını kaybeden çocuklarla ilgili kaygılarını paylaştı.

Konuya ilişkin düzenlenen panelin Başkan Yardımcısı Clarence Nelson, “Yıllardır önümüze gelen rakamlar var. Ama halen bu saldırıları gerçekleştirenlerin, failleri olan kişilerin hiçbiri yargılanmadı ya da herhangi bir ceza almadılar.” dedi.