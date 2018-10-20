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"Suudilere bazı sorularımız olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 04:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında) Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." açıklamasını yaptı.

ABD'nin Arizona eyaletinde Kaşıkçı hakkında basın mensuplarına değerlendirmeler yapan ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın "Kaşıkçı'nın ölümüyle" ilgili açıklamasının "güvenilir" olduğunu savundu.

Riyad yönetiminin açıklamasının "ilk büyük adım" olduğunu söyleyen Trump, "Ancak kendi değerlendirmemiz henüz bitmedi. Şu anda (bir sonuca varmak için) erken." dedi.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı açıklaması için, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra kararlarını açıklayacaklarını anlattı.

Trump ayrıca, Riyad yönetiminin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı tutuklamaların "çok önemli olduğunu" belirtti.

- Silah anlaşması yerine "bir tür yaptırım"

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının akıbeti sorulan Trump, söz konusu anlaşmayı korumak istediğini vurguladı. Trump, onun yerine Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturmanın "güvenilir" olup olmadığı hakkındaki bir soruya ise Trump, "Bu sürece biz dahil olduk, Türkiye dahil oldu. Bu korkunç bir şey ve gözden kaçan bir olay olmayacak." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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