Suudilere silah satışı Avrupa'yı böldü

Almanya Başbakanı Angela Merkel Pazar günü yaptığı açıklamada, İstanbul'da cereyan eden olay bütün ayrıntılarıyla aydınlığa çıkarılmadığı sürece Riyad'a silah satış izni verilemeyeceğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Almanya gibi Fransa'nın da Suudi Arabistan'a yapılan silah satışlarını durdurup durmayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi. Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili sözlerine atfen yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "Bir hükümet başkanının söylediklerine hemen tepki göstermem gerekmez", dedi.

Avrupa ülkeleri arasındaki ortak üretim zinciri silah ihracatında ortak tavır alınmasını zorlaştırıyor.Suudi Arabistan ile silah ticaretine son verilmesini öngören karar teklifi İspanya parlamentosunda iktidardaki sosyalistlerle muhalefetteki muhafazakâr partilerin oylarıyla ret edildi. Diğer hükümetler gibi İspanya hükümeti de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden büyük üzüntü duyulduğunu açıklamıştı.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme satışlarını şimdilik durdurması ikilem yarattı. Kararın, Almanya'nın Avrupa'daki yakın ortaklarıyla ve son zamanlarda zorla tamir edilebilen Suudi Arabistan ile arasındaki ilişkilere zarar vermesinden endişe duyuluyor.

"Avrupa'nın ortak tavır alması zor"

Alman sanayi çevrelerinden alınan bilgiye göre Alman silahları Suudi Arabistan'a doğrudan teslim edilmeyip, ara mal olarak gönderildiği Avrupa şirketleri üzerinden ihraç ediliyor. Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolar karşılığında İngiltere’den ithal edeceği Eurofighter tipi 48 savaş uçağının parçaları kısmen Almanya'da imal ediliyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier bu nedenle "Suudi Arabistan üzerinde etkili olabilmek için Avrupa ülkelerinin ortak tavır takınması gerektiğini" söylemişti. Geçmişte edinilen tecrübeler bütün Avrupa'nın silah ihracatını durdurmasının kolay olmayacağını gösteriyor.

Sigmar Gabriel 2013 yılında ekonomi bakanlığını devraldığında NATO ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan silah ve askeri malzeme satışlarını frenlemeye çalıştığı için Avrupalı ortaklarıyla anlaşmazlığa düşmüştü. Kendi ihracatı için Almanya'da yapılan parçalara ihtiyacı olan Avrupa şirketleri tedarik zincirinin kopmasına tepki göstermişti.