"Suudilerin açıklamaları gerçekçi ve inandırıcı gelmedi"

"Delillere bakmak gerekiyor. Suudilerin Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamalar inandırıcı ve gerçekçi gelmedi. Bir sonraki adım, Kaşıkçı'nın cesedinin bulunması. Ceset yoksa Suudilerin sözlerine inanmamız zor olacak. Somut bir adım atmak için ceset bulunmasa da başka deliller yeterli olabilir. Şu an soruşturmanın sonuçlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Gerçekleri bulmak için çalışıyoruz."

Yetkili, "Olayın İstanbul'da meydana gelmesi endişe verici. Hala kafamızda soru işaretleri var. Kaşıkçı ne yaptı ki öldürüldü?" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamaların gerçekçi ve inandırıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, "Özellikle vize serbestisi, terörle mücadele ve mültecilerle ilgili konularda teknik düzeyde görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Üst düzey yetkili, Türkiye ile Birlik arasında yüksek düzeyli diyalogların tekrar başladığına dikkati çekerek, "Kasım ayının sonunda, Türkiye ve AB arasında yüksek düzeyli bir dizi toplantı yapılacak. Bu toplantılarda, enerji, ekonomi ve ulaştırma konuları ele alınacak." dedi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın katılımının önemli bir mesaj verdiğine işaret eden yetkili, bir sonraki toplantının aralıkta yapılacağını söyledi.

Üst düzey AB yetkilisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen ağustosta düzenlediği Reform Eylem Grubu Toplantısı'na atıfta bulunarak, Türkiye'nin bu toplantıda belirlediği adımların, AB'nin tavsiyelerine yakın olduğunu dile getirdi.

Vize serbestisinden bağımsız olarak gazeteci, öğrenci ve iş adamlarına yönelik vize kolaylığının olup olmayacağı sorusu üzerine yetkili, "Erasmus’a giden öğrencilerden, vizelerini zamanında alamama gibi şikayetler geliyor. Bu konu, tek taraflı bir konu fakat henüz bir görüşme yok." şeklinde konuştu.

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- "Suriye'deki krizi sonlandıracak herhangi bir toplantıyı destekleriz"

AB yetkilisi, 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin de "Biz, Suriye'deki kötü durumu sona erdirecek herhangi bir toplantıyı destekleriz. Şu an en önemli görevimiz, Suriye'deki bu durumu sona erdirmek." dedi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda varılan mutabakata ilişkin yetkili, "İdlib'de şu an iki problem mevcut. Birincisi insani kriz ki bu şu an çözüldü. Diğer problem ise Suriye'nin diğer bölgelerinden İdlib'e getirilen radikal grupların nereye gideceği." diye konuştu.

Yetkili, Suriye'nin yeniden yapılandırılması konusuna yönelik, "Rejimin elini güçlendirebileceği endişesi taşıyoruz. Bu konu da zaten o aşamada değiliz." ifadelerini kullandı. Yetkili, Suriye genelinde henüz istikrar sağlanamaması nedeniyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme zamanının henüz gelmediği görüşünde olduğunu belirtti.