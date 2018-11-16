"Suudilerin açıklamalarındaki 'cüret' şok edici"

Suudi anlatımını kabul etmenin bir dizi sağlam gerçekleri gözardı etmek anlamına geleceği tespitinde bulunulan açıklamada, CIA Direktörü Gina Haspel'e de dinletildiği belirtilen ses kayıtlarına göre, Suudilerin iddia ettiği gibi Kaşıkçı'nın "ara bulucu ekip" ile arasında çıkan tartışmada değil konsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldüğüne dikkat çekildi.

Ayrıca başyazıda, 17 Suudi hakkında alınan yaptırım kararlarıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Riyad'daki üst düzey istihbarat yetkililerinin olayın dışında bırakıldığı vurgulandı.

Makalede, "Suudi rejimi bu inanılmaz açıklamaları yaparak, tam bir açıklık ve hesap verebilirlik çağrısı yapan Kongre üyelerinin önde gelenleri dahil herkese açıkça meydan okuyor. Trump yönetimi de geciktirme taktiklerine başvurmaya hazır görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

WASHINGTON (AA) - Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni açıklamalarının "cüretinden dolayı şok edici" olduğunu yazdı.

NYT haberine göre, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen suikast timinin bir parçası olan ve Veliaht Prens Muhammed'e önemli yurt dışı ziyaretlerinde eşlik eden Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb, cinayetten kısa süre sonra Arapça bir telefon görüşmesi yapmış, isim vermeden, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." demişti.

Başyazıda, bu iddiaların, daha önce New York Times (NYT) haberinde yer alan ses kayıtlarındaki, Bin Selman'ın yakın çalışanı tarafından yapılan görüşmede "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi." ifadelerini açıklamadığı vurgulandı.

Makalede, Riyad'ın açıklamalarında, Veliaht Prens'e yakınındaki iki isim eski İstihbarat Şefi Yardımcısı Ahmed el-Assiri ile danışman Suud el-Kahtani'nin operasyonu yürütenler olduğu halde Kaşıkçı'nın öldürülmesi kararına karışmadıkları ve konsolosluktaki 15 kişilik ekip tarafından kendilerinin yanıltıldığının öne sürüldüğüne değinildi.

- "Trump yönetimi Suudilerin olayın üstünü örtme çabalarını teşvik ediyor"

Makalede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı çağrı da hatırlatılarak, "Yalanların tüm bu çok şeffaf dokusu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülecek gerçekten bağımsız bir uluslararası soruşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Trump yönetiminin ise Suudilerin olayın üstünü örtme çabalarını teşvik ettiği savunulan başyazı, şu ifadelerle sonlandırıldı:

"Kongre bu parodinin devam etmesine izin vermemeli. Kaşıkçı cinayeti hakkında güvenilir bir uluslararası araştırma tamamlanıncaya kadar tüm askeri satışları ve Suudi Arabistan ile iş birliğini askıya almalı. Suudilerin olayın üstünü örtme hikayesi, Muhammed bin Selman'ın kibirli ve pervasız davranışının bir örneğidir. Cemal Kaşıkçı'nın gerçek katilleri isimlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır."

