"Suudilerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamaları 'cevaplardan çok sorulardan' oluşuyor"

Amerikan New Yorker dergisi, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamalarının "cevaplardan çok sorulardan oluştuğunu" yazdı.

Robin Wright imzalı "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti incelemesi trajik bir saçmalık" başlıklı makalede, Suudi yönetiminin, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasından bu yana 4 veya 5 kez ifade değiştirdiği vurgulandı.

"(Son) Beyanatları cevaplardan daha çok sorular oluştu." tespitinde bulunulan makalede, Kaşıkçı'nın bedenine ne olduğu konusunda ise tatmin edici hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.

Makalede, "Krallığın soruşturması gittikçe saçmalık haline geliyor." ifadesi kullanılarak, Suudilerin Kaşıkçı cinayeti konusundaki eleştirileri hafifletmek yerine Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın çevresinin içinde bulundukları çukuru daha da derinleştirdiği yorumu yapıldı.

- Suudi soruşturması "kötü bir örtbas"

ABD'nin eski Riyad Büyükelçisi James Smith'in, "Rejimin kontrolü seven doğal yapısına bakarak, üst düzey yetkililerin onayı olmadan Kaşıkçı cinayetinin işlenmiş olabileceğini düşünmek zor." yorumu da aktarılan makalede, bu olayda "bir şeffaflık olmaksızın, sadece 'bize güvenin'e bırakıldık." sözü paylaşıldı.