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"Suudilerin Minhaj'ın Netflix şovunu engellemesi Riyad'ın değişmediğini gösteriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 06:31 | Son Güncelleme

Washington Post Yayın Kurulunun makalesinden: - "(Suudi gazeteci Cemal) Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana, Riyad'da ciddi bir değişiklik varmış gibi durmuyor, sadece göz boyama ve hasar kontrolü var" - "Zorbalık ve modernleşme, doğal ortaklar için doğru yol değil. Bir gazeteciyi öldürüp, bunun hakkında Stalin boyutunda yalanlar söylemektense, şeffaflık ve bilginin serbest akışı, ekonomik kalkınma açısından daha çok yardımcı olacaktır"

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştirildiği Netflix programının Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasının, Riyad'da Kaşıkçı cinayetinden bu yana bir değişiklik olmadığını gösterdiğini yazdı.

Washington Post'ta, Yayın Kurulu imzasıyla, "Suudilerin Hasan Minhaj'ın Netflix'teki şovunu engellemesi Riyad'da hiçbir şeyin değişmediğini kanıtlıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

ABD'li komedyen Minhaj'ın, sunduğu "Patriot Act" programının Suudi Arabistan ile ilgili bir bölümünde, Veliaht Prens bin Selman hakkında, "Sonuçta, bin Selman, Suudi Arabistan'ı modernleştirmiyor. Onun modernleştirdiği tek şey Suudi diktatörlüğü." ifadelerine işaret edilen makalede, "Komedyeni doğrularcasına Suudi yetkililer, Netflix'e, siber güvenlik yasası kapsamında programın ilgili bölümünün Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması talimatını verdi. Netflix de kabul etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Netflix'in, söz konusu adımını Suudi siber yasasına uymak için attığı açıklamasına değinilen makalede, "Daha çok teknoloji devinin, sansür ve despotlara karşı durmak için yüreklilik göstermeyecek olması çok kötü." ifadelerine yer verildi.

Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın ülkesinde birçok reform hayali kurduğunun belirtildiği makalede, şu görüşler paylaşıldı:

"Ancak, zorbalık ve modernleşme, doğal ortaklar için doğru yol değil. Bir gazeteciyi öldürüp, bunun hakkında Stalin boyutunda yalanlar söylemektense, şeffaflık ve bilginin serbest akışı, ekonomik kalkınma açısından daha çok yardımcı olacaktır. Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana, Riyad'da ciddi bir değişiklik varmış gibi durmuyor, sadece göz boyama ve hasar kontrolü var. Kendi insanları için gerçek bir özgürlük olmadan, Suudi prensin vizyonu derinlemesine bir şekilde tıkanacak."

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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