SUV sınıfının yeni üyesi: Suzuki S-Cross tanıtıldı!

Suzuki, yenilenen SUV modeli Suzuki S-Cross'un daha önce bir teaser'ını paylaşmış ve modelin tanıtılacağı günü açıklamıştı. Nitekim şirket, yeni S-Cross'un dünya prömiyerini sonunda gerçekleştirdi ve otomobilin tüm detayları belli oldu.

İŞTE YENİ SUZUKİ S-CROSS

Tasarımında yükseltilmiş kaput bulunan yeni Suzuki S-Cross, SUV modele modern bir görünüm kazandıran üç noktalı LED farlarla çevrili geniş bir ön ızgaraya sahip. Bu ızgara, S-Cross’un piyano siyahına boyanmış ve krom çıta üzerine yerleştirilen Suzuki logosu ile tamamlanmış. Önde ve arkada kullanılan gümüş süslemelerin ise yeni S-Cross’un görünümüne destek olduğu söylenebilir. SUV modelde ön ve arka LED aydınlatma birimleri de mevcut.

Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi yeni S-Cross'un dikkat çeken özellikleri arasında. İki aks arasındaki tork miktarını ayarlayan bu çekiş sistemi Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört farklı sürüş moduna sahip.

S-CROSS'UN İÇ MEKANI

Yeni S-Cross'un iç tasarımına geçelim. Yeni modelin ortasında sentetik deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik deri koltuklar bulunuyor. Gösterge paneli ise üç boyutlu bir tasarıma sahip. S-Cross'un bagajı VDA ölçüm normuna göre 430 litre hacim sunuyor.

Apple CarPlay, Android Auto, sesli komut ve eller serbest Bluetooth görüşme gibi teknolojilerin yanı sıra yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılar da otomobilde yer alıyor.

HİBRİT DESTEKLİ MOTORU VAR

Yeni S-Cross, 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorla geliyor. Ayrıca 48V hafif hibrit sistemle desteklenen yeni S-Cross'un normal sürüş koşullarında, elektromotorla içten yanmalı motoru desteklediği belirtiliyor.

Suzuki S-Cross'un bünyesinde Suzuki Güvenlik Desteği bulunuyor. Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS) ve Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemleri model ile birlikte sunulan sürüş teknolojileri arasında.

SUZUKİ S-CROSS İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

8 farklı renk seçeneği ile gelen S-Cross, Suzuki’nin Macaristan’daki Magyar fabrikasında üretilecek. Yeni S-Cross, 2022’de gelecek.

