31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı. AK Parti, 31 Mart’ta İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı 4 Ağustos seçimlerinde aday gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan Suvarlı Belediye Başkanlığı seçiminde Adıyaman tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkan adayı yarışıyor. Suvarlı beldesinde AK Parti’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Mustafa Doğan yarışıyor.

Beldede bulunan bin 866 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor. Şehit Enes Sarıaslan İlkokulunda 2 sandık, Serap Gül Ortaokulunda 2 sandık, Şehit Selçuk Dost Lisesinde de 3 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Oy kullanma sırası nedeniyle zaman zaman tartışmaların yaşandığı beldede jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

Oyunu kullanan AK Parti Adayı Gülfer Ağır, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabahcı da güzel bir seçim geçirilmesi dileğinde bulunarak, seçimde iddialı olduğunu söyledi.