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Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 09:27 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı.

31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı. AK Parti, 31 Mart’ta İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı 4 Ağustos seçimlerinde aday gösterdi.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenme kararı alınan Suvarlı Belediye Başkanlığı seçiminde Adıyaman tarihinde ilk kez bir kadın belediye başkan adayı yarışıyor. Suvarlı beldesinde AK Parti’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Mustafa Doğan yarışıyor.
Beldede bulunan bin 866 seçmen 7 sandıkta oy kullanıyor. Şehit Enes Sarıaslan İlkokulunda 2 sandık, Serap Gül Ortaokulunda 2 sandık, Şehit Selçuk Dost Lisesinde de 3 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar sürecek. Oy kullanma sırası nedeniyle zaman zaman tartışmaların yaşandığı beldede jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.
Oyunu kullanan AK Parti Adayı Gülfer Ağır, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Gazi Sabahcı da güzel bir seçim geçirilmesi dileğinde bulunarak, seçimde iddialı olduğunu söyledi.

Seçim neden yenilendi?
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti Adayı Mikail Ağır 880 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 769 oy alan AK Parti adayı Memet Korkmaz seçimlerin ardından Mikail Ağır’ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulundu. YSK, Mikail Ağır’ın mazbatasını geri alarak belediye meclis üyeleri arasından Belediye Başkanının belirlenmesine karar verdi. Belediye meclis üyeleri de istifa edince YSK bu kez seçimlerin 4 Ağustos tarihinde yenilenmesine karar verdi.
AK Parti, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı 4 Ağustos seçimlerinde aday gösterdi.

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Suvarlı beldesinde oy kullanma işlemi başladı

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