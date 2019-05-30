Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli oldu

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Suvarlı Belde Belediye Başkanlığını İYİ Parti adayı Mikail Ağır kazanmış, seçim sonrasında AK Parti Adayı Memet Korkmaz, Mikail Ağır’ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulunmuş, YSK ise Mikail Ağır’ın seçilme yeterliliği olmadığını ve meclis üyeleri arasından seçim yapılarak belediye başkanının belirlenmesine karar vermişti.

9 MECLİS ÜYESİNDEN 7'Sİ İSTİFA ETMİŞTİ

YSK’nın bu kararının ardından Suvarlı Belediyesinde 9 meclis üyesinden 7’si istifa etmişti. İstifaların ardından İlçe Seçim Kurulu Suvarlı beldesinde 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılmasına karar verdi. (İHA)

