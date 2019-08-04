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Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 19:35 | Son Güncelleme

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AK PARTİ'Lİ AĞIR BAŞKAN SEÇİLDİ Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de  sona erdi.

Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2)

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AK PARTİ'Lİ AĞIR BAŞKAN SEÇİLDİ
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Ardından oy sayımına geçildi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mazbatası iptal edilen Mikail Ağır’ın, AK Parti’den aday olan eşi Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Seçimlerde 1661 seçmen 7 sandıkta oy kullanırken, yapılan sayımlarda AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2)Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2)

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