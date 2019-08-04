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Suvarlı beldesindeki belediye başkanlığı seçimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:01 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Gülfer Ağır kazandı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Gülfer Ağır kazandı.

Beldede 3 okulda kurulan 7 sandıkta saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

1867 seçmenin olduğu beldede, 1661 kişi oyunu kullandı.

AK Parti'den Gülfer Ağır, Vatan Partisinden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisinden Mustafa Doğan'ın yarıştığı seçimde AK Parti 894, Vatan Partisi 696, Bağımsız Türkiye Partisi 8 oy aldı. Oyların 63'ü ise geçersiz sayıldı.

Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Gülfer Ağır kazandı.

YSK, 28 Mayıs'ta, İYİ Parti'den Suvarlı Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır'ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisindeki bazı üyeler istifa etmişti.

Belediye Başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırmıştı.

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Adıyaman ak parti Besni seçim Suvarlı Beldesi

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