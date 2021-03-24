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Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı

24.03.2021 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz trafiğini takip eden açık kaynaklara göre, Mısır'dak' Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı.

Süveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi nedeniyle trafiğe kapandı

Deniz trafiğini takip eden açık kaynaklara göre, Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçiş sırasında 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle trafiğe kapandı.

59 m genişliğindeki Ever Green adlı geminin kurtarılması için römorklarla çekme operasyonu başlatıldı.

https://www.instagram.com/p/CMxEKHanW62/

Mısır basını, Süveyş Kanalı yetkililerine dayandırdıkları haberlerde kanalın açılmasının "en az iki gün" süreceğini bildirdi.

Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmekte olan Ever Green, Akdeniz'e ulaşmak için Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karaya oturdu.

Graphic shows the container vessel Ever Given in the Suez Canal, Egypt

2018 yılında inşa edilen gemi, Evergreen Marine şirketi tarafından işletiliyor.

Dünyanın en önemli ticaret geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nı yılda yaklaşık 19 bin gemi kullanıyor.

Dünyadaki deniz ticaretinin yüzde 10'u 193 kilometre uzunluğundaki bu kanaldan geçiyor.

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