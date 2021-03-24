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Süveyş Kanalı'nda duran deniz trafiği yeniden açıldı

24.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda meydana gelen gemi kazası sonrası duran deniz trafiği normale döndü.

Süveyş Kanalı'nda duran deniz trafiği yeniden açıldı

Süveyş Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kanalda bu sabah kaza yapan dev konteyner gemisini kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bununla birlikte kanalın yeniden deniz trafiğine açıldığı bilgisi verilen açıklamada, geminin ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yaptığı ifade edildi.

Süveyş Kanalı'nda bu sabah Evergreen isimli konteyner gemisi rotadan çıkarak kıyıya çarpmıştı.

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

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