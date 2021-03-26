Süveyş Kanalı nerede? Süveyş Kanalı uzunluğu nedir? Süveyş Kanalı ne zaman açıldı?

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlama düşüncesi ilk olarak Firavunlar tarafından denenmiş ancak daha sonradan kanal kumla dolarak kapanmıştır. Şu anki Süveyş Kanalı’nın inşası ise Osmanlı Devleti zamanında Fransız bir şirket tarafından tamamlanmıştır. Dünyanın en önemli su yolları arasında yer alan Süveyş Kanalı, 193,3 kilometre uzunluğundadır.

EVERGREEN GEMİSİ SÜVEYŞ KANALI'NI TIKADI

Süveyş Kanalı'nı tıkayan 200 bin ton ağırlığında, 400 metre uzunluğunda ve 53 metre genişliğindeki kargo gemisi dünya ticaretini felce uğrattı.

Süveyş Kanalı İdaresi'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Evergreen isimli konteyner gemisinin çevresinde iki büyük buldozerle dip tarama çalışması yapıldığı, 4 iş makinesinin de geminin baş kısmında sıkışmış kumu çıkarmak için çalıştığı belirtildi.

Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu 24 Mart'ta deniz trafiği durmuştu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuştu.

Gemi kazası nedeniyle duran deniz trafiği sonrasında normale dönmüş, ancak Süveyş Kanalı İdaresinden 25 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin geçici olarak askıya alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.