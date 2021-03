Süveyş Kanalı'nı tıkayan kargo gemisi, oyuna taşındı!

Süveyş Kanalı'nda mahsur kalıp, gemi trafiğini tıkayan The Ever Given gemisi birkaç gündür gündemde. Dünya ticaretine damga vuran geminin boşaltılmasının haftalar süreceği söylense de son olarak geminin hareket etmeye başladığı ve yüzdürüldüğü söylendi. Fakat geminin kurtarma çalışmaları sosyal medya kullanıcılarının fazlasıyla ilgisini çekti. Özellikle, bir kepçe ile koca geminin karşı karşıya kaldığı fotoğraf, sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Ever Given, sadece sosyal medyada değil, Microsoft'un popüler uçak simülasyon oyunu Microsoft Flight Simulator oyununda da kendine yer buldu.

SÜVEYŞ KANALI'NI TIKAYAN THE EVER GİVEN MFS'DE

Twitter'da paylaşılan ve orijinal kaynağı TikTok olan bir videoya göre, bazı mod yapımcıları The Ever Given gemisini Microsoft Flight Simulator'a ekledi. Böylece gerçek zamanlı bir olay, oyuna taşınmış oldu. Paylaşılan videoda geminin gerçek haline benzer bir şekilde Süveyş Kanalı'nı tıkadığı görülüyor. Ayrıca geminin burnuna dikkatli bakıldığında sosyal medyada sıklıkla paylaşılan kepçe de gözümüze çarpıyor.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Microsoft Flight Simulator 2020 oyununda bulunan The Ever Given gemisi, sosyal medyanın gündemine düştü. Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın teknik danışmanı Mat Velloso da söz konusu videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021