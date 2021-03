Süveyş Kanalı’nda Hukuki Süreç Bilmecesi

Kanalın hizmet sağlayıcı firmalarından Leth Agencies, Salı sabahı itibarıyla, ham petrolden büyükbaş hayvana kadar her türlü yük taşıyan 300'den fazla geminin Süveyş Kanalı'nın her iki ucunda ve Büyük Acıgöl'de son duraklarına yelken açmak için izin beklediğini söyledi.

Şirket, herhangi bir hasarın çoğunlukla geminin omurgasında olduğuna inandıklarını da kaydetti. Geminin Mısır'da mı yoksa başka bir yerde mi tamir edileceğinin veya nihayetinde ilk varış noktası olan Rotterdam'a mı gideceği kesinleşmedi. Şirket, bunun geminin işletmecisinin vereceği bir karar olduğunu belirtti.

Geminin Süveyş Kanalı’nı tıkaması, deniz ticaretinde günde milyarlarca dolar kayba neden oldu. Olaydan kaynaklanan fiziksel hasarın yanı sıra bu kayıpların da dava konusu olması muhtemel.

Shoei Kisen Kaisha, 13 farklı koruma ve tazminat kulübü üzerinden 3 milyar dolarlık mali mesuliyet sigortasına sahip. Sigorta şirketi olmayan bu kulüpler, müşterek ve kar gözetmeyen oluşumlar şeklinde çalışıyorlar. Küresel gemicilik firmalarının büyük çoğunluğu bu sistemi kullanıyor.

Küresel hukuk firması Clyde and Co, Ever Given gemisinin sahibinin, gemiye halihazırda yaptığı yardım için Mısır'ın kanal idaresine muhtemelen ödeme yapacağını söyledi. Kanal idaresi, Ever Given'ı cezalandırabilir de.

Firma, "Nedeni belirleyecek ayrıntılı bir soruşturmanın yapılmasını bekliyoruz. Belli ki sebep, geminin yasal sorumluluklarını ve kargo çıkarlarını etkileyecektir" dedi.