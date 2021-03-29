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Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kurtarıldı

29.03.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve kanal trafiğini felç eden "Ever Given" adlı gemi kurtarıldı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kurtarıldı

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ve kanal trafiğini kilitleyen "Ever Given" adlı konteyner gemisi uzun süren uğraşlar sonunda kurtartıldı. Deniz nakliyat şirketi Inchcape Shipping Services, geminin sıkıştığı yerden kurtarıldığını ve güvenli bir yere alındığını duyurdu.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiği, karaya oturan 400 metrelik Panama bandıralı "Ever Give" adlı dev konteyner gemisi yüzünden durma noktasına gelmişti. Geminin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği belirtilmişti.

Türkiye ve ABD dahil pek çok ülke gemiyi kurtarma çalışmalarına destek teklifinde bulunmuştu. Uzmanlar geminin boyutu ve kurtarma çalışmalarının rüzgarın yönü ve gelgitler gibi pek çok faktöre bağlı olmasının kurtarma sürecini oldukça karmaşık bir teknik süreç haline getirdiğini ifade etmişti.

DW,rtr / SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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