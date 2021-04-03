Süveyş Kanalı’nda Yığılma Sona Erdi

Dev yük gemisinin geçen ay karaya oturması sonucu tıkanan Süveyş Kanalı'nda mahsur kalan tüm gemilerin tamamı bugün geçişlerini tamamladı. Kanal idaresi, gemi yığılmasının sona erdiğini bildirdi.

Yetkililer yük gemisinin kurtarılmasıyla, kuyrukta bekleyen 422 gemiden son 61’nin de Cumartesi günü, dünya ticaretinin ana arterlerinden biri olan kanaldan geçtiğini açıkladı.

23 Mart'ta 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı geminin kanalı tıkaması, uluslararası nakliyatı ve küresel tedarik zincirini ciddi şekilde etkiledi. Uzman kurtarma ekiplerinin kapsamlı sualtı kazma ve römorkörlerle çekme operasyonu ile geminin kurtarılması neredeyse bir hafta sürdü.

Süveyş Kanalı İdaresi, Ever Given'ın yerinden çıkarılmasından sonra gelen 24 gemi de dahil olmak üzere Cumartesi günü toplam 85 geminin kanaldan geçtiğini bildirdi.

Kanal idaresi başkanı Usame Rabie, Cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın Çarşamba günü başladığını söyledi. Rabie, "Soruşturma iyi gidiyor ve iki gün daha sürecek, ardından sonuçları açıklayacağız" dedi.

