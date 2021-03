Süveyş Kanalı’ndaki kazaya yönelik soruşturma başlatıldı

Mısır, 6 gün boyunca Süveyş Kanalı’nı tıkayan konteyner gemisi Ever Given’ın yaptığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mısır’daki Süveyş Kanalı’nda 23 Mart’ta karaya oturarak küresel ticarette büyük zarara yol açan Panama bandıralı konteyner gemisi Ever Given’ın 29 Mart’ta kurtarılmasının ardından geçişler yeniden başladı. Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) yetkilisi Sayed Sheaysha yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak uzmanların olayla ilgili verileri elde etmek için bugün gemiye çıkacaklarını belirtti. Ever Given’in kaptanı ve geminin Japon sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketinin soruşturmada iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini aktaran Sheaysha, kanal idaresi tarafından gönderilmesi talep edilen belgelerin hala kendilerine ulaştırılmadığını vurguladı. Sheaysha, soruşturma kapsamında geminin denize elverişliliğinin ve mürettebatın eylemlerinin de inceleneceğini aktardı.

Küresel ticaret sekteye uğradı

Ever Given’ı kurtarma çalışmaları kapsamında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmış, yerinden hareket ettirebilmek için 14 römorkör kullanılmıştı. Kanalda çapraz bir şekilde karaya oturarak trafiği tıkayan 400 metre uzunluğundaki ve 59 metre genişliğindeki dev geminin kurtarılması için Türkiye’den de Mısır’a yardım teklifi yapılmıştı. Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given’ın günlük tahmini 9.6 milyar dolar zarara yol açtığı belirtilmişti. Deniz trafiğinin durmasıyla Mısır’ın ise günlük yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı ifade edilmişti.